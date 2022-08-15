Лондон выразил сожаление в связи с инцидентом в посольстве Азербайджана

15 авг. 20:51

Британское правительство выразило сожаление в связи с нападением радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне 4 августа. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении замглавы МИД Британии Грэма Стюарта по итогам его встречи с азербайджанским послом Элином Сулеймановым.

"Я подчеркнул важность того, что правительство Великобритании привержено обеспечению безопасности всех дипломатических миссий в Соединенном Королевстве, и выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом", - отметил Стюарт.

Он подчеркнул, что в Великобритания существуют давние традиции поддержки права на свободу выражения, однако допускаются лишь мирные и законные демонстрации.