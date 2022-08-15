Турнир MMA в Дагестане собрал более 50 бойцов

15 авг. 20:39

В дагестанском селе Ботлих с 13 по 14 августа состоялся Всероссийский турнир по смешанным единоборствам памяти погибших в августе 1999 года в Ботлихском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

"Немало военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и ополченцев в 1999 года отдали свои жизни для того, чтобы мы с вами могли вот так собираться. В те дни мы всему миру продемонстрировали настоящий горский дух, боевой характер и единство народов. И пусть этот турнир также послужит укреплению нашего единства, братства и дружбы", - цитирует пресс-служба главу района Руслана Гамзатова. В турнире приняли участие свыше 50 бойцов из лучших спортивных клубов России и стран СНГ в десяти весовых категориях.

Победители получили дипломы, медали и ценные призы. Кроме того, ветераны спорта Ботлихского района были отмечены благодарностями главы Минспорта РД Сажида Сажидова.