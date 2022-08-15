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Глава Пентагона заболел коронавирусом

Глава Пентагона заболел коронавирусом

Глава министерства обороны США Ллойд Остин получил положительный результат теста на коронавирус, его письменное заявление распространил Пентагон.

"У меня умеренные симптомы, и я пробуду дома на карантине в течение последующих пяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США", - сказано в нем.

Остин заверил, что, несмотря на ковид, он продолжит полностью исполнять все свои обязанности. По его словам, он намерен "придерживаться своего обычного графика в виртуальном формате из дома".

Глава Пентагона добавил, что в последний раз лично контактировал с президентом Джо Байденом 29 июля.

Остин уточнил, что он полностью привит от COVID-19, он также получил две бустерные дозы.

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