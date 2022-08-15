Природный пожар в Ростовской области перекинулся на дома

15 авг. 20:17

В Ростовской области горит лес, огонь быстро распространяется, верховой пожар перекинулся на дома в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого района Ростовской области.

Площадь пожара в лесу в Усть-Донецком районе на фоне сильного ветра увеличилась с 10 до 30 га.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области сообщили, что верховой пожар перешел на дома в станице. "Усть-Донецкий район: эвакуированы 65 человек из станицы Верхнекундрючинской", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осложняется ветром до 30 м/с. "Проводится ликвидация пожара. Пострадавших нет. На место следует вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством. В готовность приведена аэромобильная группировка МЧС", - уточнили в ведомстве.