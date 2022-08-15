Азербайджанский фехтовальщик взял "серебро" Исламиады

15 авг. 19:58

Азербайджанский шпажист Руслан Гасанов завоевал серебряную медаль V Игр исламской солидарности, которые проходят в Турции.

В финале он со счетом 12:15 уступил спортсмену из Киргизии Роману Петрову.

Ранее в полуфинале Руслан Гасанов взял верх над спортсменом из Узбекистана Файзуллой Алимовым - 12:11.

Напомним, V Игры исламской солидарности проходят в турецкой Конье, они продлятся до 18 августа. Всего в Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.