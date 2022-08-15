На Каспии состоялась церемония открытия конкурса "Кубок моря"

15 авг. 20:07

В рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море прошла церемония открытия конкурса "Кубок моря".

Участие в конкурсе "Кубок моря" принимают команды Азербайджана, России, Ирана и Казахстана. Соревнования призваны повысить боеготовность личного состава вооруженных сил стран-участниц, а также способствовать обмену опытом.

ВМС Азербайджана представляют сторожевые корабли G-124 и G-122, Каспийскую флотилию ВМФ России - суда "Махачкала" и "Астрахань", ВМФ Ирана - ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан", ВМФ Казахстана - корабли "Орал" и "Сарыарка".