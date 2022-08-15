Живого человека спасают из-под завалов на рынке в Ереване

15 авг. 19:50

Под завалами торгового центра "Сурмалу" в Ереване находится живой человек, об этом рассказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

По его словам, во время поисково-спасательных работ специалисты МЧС услышали его голос.

"Теперь они работают над тем, чтобы безопасно вытащить человека из-под руин", - цитирует Костаняна Sputnik Армения.

По последней информации, жертвами трагедии стали 7 человек - столько тел извлечено из-под обломков. Пожар уже потушен, но поисково-спасательные работы продолжаются.