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Живого человека спасают из-под завалов на рынке в Ереване

Живого человека спасают из-под завалов на рынке в Ереване

Под завалами торгового центра "Сурмалу" в Ереване находится живой человек, об этом рассказал пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

По его словам, во время поисково-спасательных работ специалисты МЧС услышали его голос.

"Теперь они работают над тем, чтобы безопасно вытащить человека из-под руин", - цитирует Костаняна Sputnik Армения.

По последней информации, жертвами трагедии стали 7 человек - столько тел извлечено из-под обломков. Пожар уже потушен, но поисково-спасательные работы продолжаются.

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