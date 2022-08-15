Встреча с вынужденными переселенцами, которые вернутся в Лачин, Забух и Сус, прошла в госкомитете Азербайджана

15 авг. 19:42

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана прошла встреча с группой жителей сел Забух и Сус Лачинского района. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение Родины от оккупации, восстановление территориальной целостности Азербайджана.

На встрече было отмечено, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о подготовке к возвращению в города Лачин, села Забух и Сус их жителей, которые на протяжении около тридцати лет были вынужденными переселенцами из родных мест.

Выразив удовлетворение проделанной работой по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев и усилению их социальной защиты, участники встречи указали, что благодарны главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, а теперь и за начало подготовки к их возвращению в родные места.

Председатель госкомитета подробно поведал участникам встречи о ходе выполнения поручений президента по восстановлению освобожденных территорий, запуску возвращения вынужденных переселенцев на родные земли. Было указано, что структурные подразделения комитета реализуют меры, связанные с организацией возвращения в город Лачин, села Забух и Сус, проводятся опросы для уточнения числа бывших вынужденных переселенцев, оценки возможностей их трудоустройства, выполняются необходимые меры для эффективной организации переселения.