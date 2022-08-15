Добыча газа на платформе Alpha на Шах-Денизе остановлена

15 авг. 19:40

Компания BP-Azerbaijan с 14 августа на две недели остановила для профилактики работу одной из платформ на газовом месторождении "Шах-Дениз".

"Как часть годовой рабочей программы с 14 августа в связи с проведением профилактических, инспекционных и проектных работ добыча газа и конденсата с платформы Alpha на месторождении Шах-Дениз остановлена сроком на 14 дней", - информирует пресс-служба BP-Azerbaijan.

Также на 14 дней остановлена работа установок, построенных на Сангачальском терминале в рамках Стадии-1 разработки месторождения "Шах-Дениз".