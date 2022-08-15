Фестиваль "Еда как искусство" пройдет на курорте "Роза Хутор"

15 авг. 19:32

Большой гастрофестиваль "Еда как искусство" впервые пройдет в сентябре на сочинском курорте "Роза Хутор".

Праздник для гурманов проведут с 1 по 4 сентября. Гости фестиваля смогут попробовать блюда лучших шефов-поваров города Сочи. Также в программе фестиваля творческие, художественные, гастрономические, кальянные мастер-классы, выступления музыкантов и диджеев , лекции и выставки, а также показы фильмов о ресторанном бизнесе. Кроме того, отдыхающие смогут заняться йогой среди горных вершин, помедитировать и принять участие в чайной церемонии.

Главной площадкой гастрофестиваля станет Горная Олимпийская деревня на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Участие в фестивале бесплатное, уточнили в пресс-службе курорта.