Хабек рассказал о горькой пилюле, которую проглотит Германия из-за отказа от российского газа

15 авг. 19:20

С зависимостью Германии от дешевого российского газ покончено, предстоят резкие перемены, сообщил вице-канцлер, министр энергетики ФРГ Роберт Хабек.

"Германия построила бизнес-модель, которая в большой степени базировалась на зависимости от дешевого российского газа. <…> Эта модель потерпела крах, и она не вернется. Мы должны с молниеносной скоростью перестраиваться", - заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Хабек признал, что перестройка будет проходить в том числе с применением "горьких медикаментов" - предстоит поддерживать компании за счет госбюджета, с 1 октября для граждан будет введен дополнительный коммунальный сбор на отопление газом. Сбор хотят ввести на два года, в год семья из четырех человек будет в среднем дополнительно платить 400-600 евро.