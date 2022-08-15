Азербайджанские дзюдоисты завоевали "золото" и два "серебра" Исламиады

15 авг. 18:58

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев стал чемпионом V Игр исламской солидарности.

В финальной схватке он одержал победу над узбекским спортсменом Кемраном Нуриллаевым.

Кроме того, дзюдоист Нариман Мирзаев и дзюдоистка Кенуль Алиева завоевали серебряные медали Исламиады. Первый уступил спортсмену из Узбекистана Шахрому Асадову, вторая проиграла турецкой спортсменке Бедер Тугче.

Напомним, V Игры исламской солидарности проходят в турецкой Конье, они продлятся до 18 августа. Всего в Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.