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Азербайджанские дзюдоисты завоевали "золото" и два "серебра" Исламиады

Азербайджанские дзюдоисты завоевали &quot;золото&quot; и два &quot;серебра&quot; Исламиады

Азербайджанский дзюдоист Балабей Агаев стал чемпионом V Игр исламской солидарности.

В финальной схватке он одержал победу над узбекским спортсменом Кемраном Нуриллаевым.

Кроме того, дзюдоист Нариман Мирзаев и дзюдоистка Кенуль Алиева завоевали серебряные медали Исламиады. Первый уступил спортсмену из Узбекистана Шахрому Асадову, вторая проиграла турецкой спортсменке Бедер Тугче.

Напомним, V Игры исламской солидарности проходят в турецкой Конье, они продлятся до 18 августа. Всего в Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.

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