Русский язык можно будет бесплатно учить в Тбилиси

15 авг. 18:45

Бесплатные курсы русского языка будет проводить тбилисский Грузино-Российский общественный центр имени Е. М. Примакова совместно с Фондом поддержки общественной дипломатии Горчакова, они начнутся 10 сентября.

На них приглашают молодых людей от 17 до 35 лет. Они смогут овладеть разговорным и деловым русским языком, познакомятся с классической русской литературой - произведениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Достоевского и других русских писателей и поэтов.

На уроках будут использоваться современные методы обучения иностранным языкам, развивающие коммуникативные навыки. Курсы ведет опытный педагог, доктор филологических наук и профессор.

В области делового языка студентов будут обучать профессиональной лексике, используемой в сфере туризма, умению вести деловую переписку, переговоры и т.д.

Чтобы записаться на курсы, надо до 5 сентября отправить резюме по электронному адресу iirgeo@hotmail.com.