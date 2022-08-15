В Северной Осетии к 2026 году отремонтируют почти 70 школ

15 авг. 18:33

Руководство Северной Осетии планирует отремонтировать к 2026 году 69 школ. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Северная Осетия готовит заявку в Министерство просвещения России о включении в программу капитального ремонта школ на 2024-2025 годы 69 образовательных учреждений", - заявила министр образования и науки региона Элла Алибекова на еженедельном аппаратном совещании, состоявшемся под руководством председателя правительства республики Бориса Джанаева

Общий объем финансирования, который планируется получить на капремонт, превысит 4 млрд рублей.