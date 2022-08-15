Пробки на границе с Абхазией станут меньше

15 авг. 18:34

На пункте пропуска через госграницу Адлер будут открыты две дополнительные полосы движения автотранспорта. Вопрос модернизации МАПП и возможности увеличения его пропускной способности обсуждался на совещании под руководством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Ежегодно пункт пропуска Адлер пересекают более 10,5 тыс автомобилей и 64 тыс человек в сутки. В летний сезон поток транспорта и людей превышает допустимую нагрузку. Самое длительное ожидание на границе с Абхазией наблюдаются в выходные дни по утрам - когда в республику едут в том числе экскурсионные автобусы.

Таможня информирует, что этим летом поток туристов вырос по сравнению с прошлым годом, в августе трафик на пункте пропуска увеличился примерно на 10%.

Строительство двух дополнительных полос движения для легкового транспорта на МАПП Адлер уже началось, они позволят увеличить пропускную способность погранперехода на 1 тыс автомобилей в сутки.

В 2022-2025 годах Минтрансом РФ запланирована модернизация пункта, в результате пропускная способность составит 15-20 тыс автомобилей и до 100 тыс человек в сутки.