Израиль взялся за возобновляемую энергетику на Ближнем Востоке 

Израильские компании Enlight Renewable Energy и NewMed Energy планируют создать совместное предприятие, которое будет заниматься проектами в области развития возобновляемой энергетики на Ближнем Востоке и в Северной Африке, пишет Bloomberg.

Enlight Renewable Energy, которая работает в сфере возобновляемой энергетики, и израильская газовая компания NewMed Energy намерены объединить уже налаженные связи со странами региона в области энергетики с профессиональными знаниями в области защиты окружающей среды, причем ко всем своим будущим проектам они планируют привлекать местных партнеров.

"Это огромные возможности для региона. Все началась с природного газа, что в значительной степени заслуга компании NewMed, - сказал журналистам генеральный директор Enlight Гилад Явец. - Компании намерены объединить связи NewMed в странах региона с опытом Enlight в области возобновляемой энергетики".

Предприятие будет нацелено на такие страны как Саудовская Аравия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман, а также Иордания и Египет, куда NewMed, ранее носившая название Delek Drilling, уже поставляла газ.

В последние десятилетия Израиль использовал свои ноу-хау для налаживания и укрепления дипломатических отношений, начиная с технологии капельного орошения, применяемой в африканских странах. Соглашение по природному газу, заключенное в прошлом году между израильской NewMed и крупнейшим инвестфондом Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala, укрепило связи между странами. Сфера возобновляемой энергетики может стать следующим прорывом, особенно для Ближнего Востока.

"На протяжении многих лет для большинства этих стран нефть была ключом к успеху, мощной экономике и перспективам. Но теперь они видят, что, возможно, будущее не за этим, и начинают интересоваться опытом Израиля, который, не имея природных ресурсов, оставался сильным государством на протяжении большей части своего существования", - сказал эксперт по международным отношениям Еврейского университета в Иерусалиме Йонатан Фриман.

Enlight и NewMed намерены задействовать в любых своих проектах местные компании. Но NewMed все еще нужно согласовать решение со своими акционерами, у Enlight уже все улажено. "Вместе мы сможем составить серьезную конкуренцию крупнейшим мировым игрокам в этой области. Страны Северной Африки и Ближнего Востока осознают важность возобновляемых источников энергии", - заключил Гилад.