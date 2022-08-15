Глава Pfizer заболел ковидом после четырех прививок

15 авг. 18:25

Исполнительный директор фармацевтической корпорации Pfizer (США) Альберт Бурла, сделавший четыре прививки от коронавируса, заболел Covid-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer - BioNTech, я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы", - рассказал он.

Бурла добавил, что ушел на самоизоляцию, он лечится препаратлм Paxlovid - ранее это лекарство принимал президент США Джо Байден.