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Глава Pfizer заболел ковидом после четырех прививок

Глава Pfizer заболел ковидом после четырех прививок

Исполнительный директор фармацевтической корпорации Pfizer (США) Альберт Бурла, сделавший четыре прививки от коронавируса, заболел Covid-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Я хотел бы оповестить вас, что у меня положительный результат теста на коронавирус. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer - BioNTech, я чувствую себя хорошо, у меня очень слабо выраженные симптомы", - рассказал он.

Бурла добавил, что ушел на самоизоляцию, он лечится препаратлм Paxlovid - ранее это лекарство принимал президент США Джо Байден.

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