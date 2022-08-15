Турция привезет в Россию всё: от обуви до автомобилей

В конце прошлой недели в Стамбуле впервые прошла конференция по онлайн-продажам от российского интернет-магазина Ozon. В ней участвовали представители более 300 турецких компаний. Директор компании Ozon Global, которая занимается представительством Ozon в 34 странах мира, Степан Гусманов рассказал турецким бизнесменам о перспективах выхода на российский рынок.

"В России 70 миллионов человек совершают интернет-покупки. В Турции — 54,4 миллиона человек. У Ozon активных покупателей более 37,5 миллиона", — цитирует Гусманова турецкая газета "Ени Шафак". По итогам конференции было принято решение вывести на платформу Ozon десятки новых турецких продавцов осенью этого года.

Другой российский гигант онлайн-продаж, компания Wildberries, которая теперь называется "Ягодки", вышла на турецкий рынок еще в конце 2021 года. После ухода из России ряда западных брендов "Ягодки" также рассчитывают расширить список турецких онлайн-магазинов на своей платформе.

Крупный турецкий холдинг FLO Retailing, который занимается производством одежды и обуви, договорился о прямой продаже своих товаров и с Ozon, и "Ягодок". В мае этого года FLO Retailing приобрела бизнес компании Reebok в России. Товары под этим брендом также будут доступны россиянам. Одежда и обувь холдинга под такими марками, как Miss F, Lumberjack, Garamond, Polaris, Kinetix, отличается невысокой ценой и достойным качеством.

Названия турецких брендов и ранее были знакомы российским гражданам. В новых условиях они становятся все больше на слуху. Развитие сотрудничества не только между крупным бизнесом России и Турции, но и малыми и средними предпринимателями позитивно отразится на экономиках обеих стран. Рынок устроен так, что ниши, образовавшиеся после ухода западных компаний, не смогут долго пустовать. Это хорошая возможность для иностранных производителей из стран, не поддержавших антироссийские санкции, заявить о себе.

Турецкие курорты уже стали главным заграничным местом назначения российских туристов этим летом. Теперь дело за брендами.

Кроме того, через Турцию в Россию осуществляется параллельный импорт продукции из Европы и Азии, которая не может ввозиться в РФ напрямую. Завоз товаров в основном идет через порт Новороссийска турецкими фирмами, владельцы которых – бизнесмены из России, получившие турецкое гражданство. Благодаря этому санкционные меры не нарушаются. По заявлению министра промышленности РФ Дениса Мантурова, с мая по настоящее время объем ввоза товаров в рамках параллельного импорта достиг $6,5 млрд, а к концу года может составить $16 млрд.

Таким образом, если турецким компаниям удастся удовлетворить спрос российских потребителей в самых разных сферах – от недорогой одежды до параллельного импорта автомобилей – это еще больше укрепит позитивный образ Турции в информационном пространстве России.