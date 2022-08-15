Госдума рассмотрит законопроект о выплате к 1 сентября семьям с детьми

15 авг. 18:16

Семьи с детьми школьного возраста могут получить к началу учебного года выплату в размере 21,8 тыс рублей - соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы депутатом фракции "Справедливая Россия - За правду".

Документ опубликован в электронной базе парламента. Речь идет о ежегодной выплате семьям с детьми 6-18 лет.

"Федеральным законом предлагается осуществлять ежегодную выплату перед началом учебного года семьям, имеющим детей, обучающихся по

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего

образования, реализуемым в РФ", - говорится в пояснительной записке.

Размер выплаты составит 21 850 рублей, для малоимущих семей - 34 679 рублей, для малоимущих студентов - 23 206 рублей.