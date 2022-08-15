Экспорт Грузии стал рекордным в июле

15 авг. 18:05

В июле Грузия установила рекорд по объему экспорта - он составил $540 млн, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Если сравнивать с прошлым годом, у нас почти 40-процентный рост экспорта. Также хочу сказать, что указанный показатель экспорта является рекордным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также с другими месяцами", - заявил он.

С начала 2022 года грузинский экспорт увеличился почти на 37% и составил $3,1 млрд.

Согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле вырос на 35,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил $10,2 млрд без учета неорганизованной торговли.