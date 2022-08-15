Больше всего туристов в 2022 году приехали в Казахстан из России

15 авг. 17:44

В первом полугодии текущего года более половины иностранных туристов, посетивших Казахстан, приехали из России, такое сообщение распространило Минкультуры и спорта республики.

Доля российских путешественников составила 67%, всего страну посетили более 130 тыс россиян. На второй строчке - гости из Узбекистана, которых было 16%. Третьими по численности оказались туристы из Турции - 6%.

Из почти 200 тыс иностранных гостей около трети - 73 тыс - посетили Алматы. Нур-Султан привлек 45 тыс отдыхающих, Кызылординская область - почти 10 тыс туристов, Мангистауская - 9 тыс.

Данные были взяты из информационной системы для сбора и учета турпотока и миграционного контроля е-Qonaq, которая действует в Казахстане с ноября 2020 года.