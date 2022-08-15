В Северной Осетии реконструировали школу на 440 учеников

15 авг. 17:40

В селении Ногир Пригородного района Северной Осетии завершилась реконструкция школы №1. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Работы велись в рамках федеральной программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" ("Сейсмика").

Кирпичное здание школы было построено в 1930-х годах. Облик здания был максимально сохранен. Также была заменена крыша и пристроены два новых блока.

В здании школы находятся учебные классы, медицинский кабинет, актовый и спортивный залы. Кроме того, на территории школы создали баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт и площадку для проведения общешкольных мероприятий.