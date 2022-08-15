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Армянский контрабандист попался в Грузии с золотом

Армянский контрабандист попался в Грузии с золотом

Гражданин Армении пытался незаконно ввезти из Турции в Грузию золотые изделия, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.

Попытка ввоза незадекларированного золота была предотвращена на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).

Контрабандный груз был обнаружен в ходе личного досмотра и досмотра багажа гражданина Армении. Всего найдено незадекларированных золотых ювелирных изделий на $8,8 тыс  - общий вес составил 259,25 г.

Материалы по делу направлены в Следственную службу Минфина Грузии.

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