Армянский контрабандист попался в Грузии с золотом

15 авг. 17:31

Гражданин Армении пытался незаконно ввезти из Турции в Грузию золотые изделия, говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.

Попытка ввоза незадекларированного золота была предотвращена на КПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница).

Контрабандный груз был обнаружен в ходе личного досмотра и досмотра багажа гражданина Армении. Всего найдено незадекларированных золотых ювелирных изделий на $8,8 тыс - общий вес составил 259,25 г.

Материалы по делу направлены в Следственную службу Минфина Грузии.