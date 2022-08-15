Финляндия намерена продолжить укрепление границы с Россией

15 авг. 17:19

Финляндия продолжит укреплять границы с Россией. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин по итогам встречи премьер-министров стран Северной Европы в Осло.

"Мы должны быть уверены в том, что у Финляндии в будущем будет достаточный военный потенциал, и мы работаем над его укреплением", - цитирует ее ТАСС.

Марин подчеркнула, что Финляндия вложила очень большие средства в новые истребители и готова инвестировать еще больше в будущем. "Мы должны быть готовы к возможным угрозам в будущем", - сказала она, добавив, что по данному вопросу Хельсинки сотрудничает с НАТО.

"Мы не будем создавать блоки внутри НАТО, но мы сотрудничаем с НАТО. <...> Мы тесно работаем с Североатлантическим альянсом и готовимся к еще более тесному взаимодействию в будущем", - подытожила Марин.

Напомним, в июне 2022 года Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум, позволяющий начать процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позже в Турции заявили, что меморандум не носит окончательного характера и парламент страны может не одобрить его, если Швеция и Финляндия не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям.