Число туристов из России в Узбекистане растет с каждым месяцем

15 авг. 17:13

Четвертый месяц подряд наблюдается стабильный рост числа российских туристов в Узбекистане.

Согласно данным госкомстата Узбекистана, в апреле республику посетили 29,3 тыс россиян, в мае – 47,5 тыс, в июне – 53,4 тыс, в июле – 61,6 тыс. Российские туристы занимают четвертое место по турпотоку в Узбекистан, уступая первенство соседним Казахстану, Таджикистану и Киргизии.

В этом сезоне поток иностранных туристов в Узбекистан вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2021 году Узбекистан посетили 190,5 тыс туристов из России, в этом году он растет, в том числе на фоне отмены ковидных ограничений. В Узбекистане с 10 июня у иностранцев не требуют ПЦР-тест, экспресс-тест или сертификат о вакцинации против COVID-19.