Эрдоган: авторитет Турции неуклонно растет

15 авг. 17:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре на встрече с представителями правящей Партии справедливости и развития, что авторитет страны на международной арене в последние годы постоянно растят.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара сегодня решительно защищает свои национальные интересы на всех платформах, включая ООН и НАТО.

По его словам, Турция успешно добивается намеченных целей, осуществляя при этом эффективную дипломатию.

Помимо этого, Эрдоган акцентировал внимание на том, что благодаря политике, проводимой турецким руководством, за последние 20 лет страна стала более демократичной и свободной, передает агентство Anadolu.