В результате взрыва в ТЦ в Ереване пропала гражданка России

15 авг. 16:33

После взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване пропали без вести 17 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.



По его словам, среди пропавших есть граждане других стран. "На данный момент неизвестна судьба 17 человек. Один из них гражданин Ирана, второй - России", - цитирует Костаняна ТАСС.



Согласно сайту МЧС, пропавшей может быть Любовь Глебова, 1959 года рождения.

Напомним, 15 августа в торговом центре "Сурмалу" в Ереване взорвался склад пиротехнических материалов. Согласно последним данным, погибли 6 человек, 61 получил ранения.