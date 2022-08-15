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Талибы выступили с посланием по случаю первой годовщины прихода к власти

Талибы выступили с посланием по случаю первой годовщины прихода к власти

Движение "Талибан" (запрещено в России) не угрожает другим стран. Об этом говорится в послании исполняющего обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммада Хасана Ахунда, сделанном по случаю первой годовщины прихода талибов к власти.

Он отметил, что миру стоит укрепить свои отношения с талибами и установить с ними хорошие политические связи.

Ахунд также обратился к народу с просьбой быть благодарным за приход талибов к власти, передает РИА Новости.

Напомним, 15 августа 2021 года боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. Позднее талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.

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