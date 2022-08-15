Талибы выступили с посланием по случаю первой годовщины прихода к власти

Движение "Талибан" (запрещено в России) не угрожает другим стран. Об этом говорится в послании исполняющего обязанности премьер-министра Афганистана Мохаммада Хасана Ахунда, сделанном по случаю первой годовщины прихода талибов к власти.
Он отметил, что миру стоит укрепить свои отношения с талибами и установить с ними хорошие политические связи.
Ахунд также обратился к народу с просьбой быть благодарным за приход талибов к власти, передает РИА Новости.
Напомним, 15 августа 2021 года боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. Позднее талибы объявили 15 августа государственным праздником в честь годовщины прихода к власти в Афганистане.