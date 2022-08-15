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Жителей Москвы предупредили о наступлении жары не по сезону

Жителей Москвы предупредили о наступлении жары не по сезону

В Москве этой неделе ожидается не по сезону знойная погода. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что с 15 по 18 августа температура воздуха в столице России будет на 5-7 градусов выше многолетней нормы. Ночная температура составит плюс 15-17 градусов, а дневная - плюс 28-31 градус.

В пятницу ожидается скоротечный грозовой дождь, после чего температура упадет на 3 градуса. В субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 25-30 градусов.

В "Фобос" также отметили, что август в Центральной России в этом году пока получается самым теплым месяцем лета, хотя по климату сезона должен быть самым прохладным, передает РИА Новости.

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