Эсет Бокова назначена вице-премьером Ингушетии

15 авг. 15:57

Министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова указом главы региона Махмуда-Али Калиматова была назначена вице-премьером республики.

"Указом главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова от 15.08.2022 г. № 144 министр образования Эсет Бокова назначена на должность заместителя председателя правительства. На этой должности Эсет Бокова сменит вице-премьера Марьям Амриеву", - сообщили в пресс-службе регионального лидера.

На посту Бокова будет курировать здравоохранение, культуру и образование, а также взаимодействовать с ФОМСом, Госархивом, военкоматом, ЗАГСом, управлением культурного наследия при правительстве региона, Археологическим центром и Фондом социального страхования.

Уточняется, что обязанности вице-премьера Бокова будет совмещать с работой регионального министра образования и науки.