МИД Азербайджана: мы не хотим повторения ситуации с имитацией переговоров

15 авг. 15:55

Азербайджан не хочет повторения ситуации с имитацией переговоров со стороны Армении, наблюдавшейся долгие годы в период до второй Карабахской войны. Об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в интервью интернет-порталу Musulmans en France.

Она напомнила, что в ноябре 2020 года Азербайджан освободил свои земли, находившиеся под оккупацией на протяжении почти 30 лет. Несмотря на все разрушения и ущерб, нанесенный этим территориям, Баку предложил Еревану нормализовать отношения, добавила Абдуллаева.

"Потому что Азербайджан всегда утверждал, что единственное, что мешает миру между Азербайджаном и Арменией, это факт оккупации. Поскольку факт оккупации устранен, мы заявили о готовности двигаться вперед и нормализовать отношения с Арменией", - подчеркнула глава пресс-службы.