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Свадьба в Дагестане закончилась обрушением бетонной площадки, есть жертвы

Свадьба в Дагестане закончилась обрушением бетонной площадки, есть жертвы

В результате обрушения бетонной площадки и лестничной конструкции в Цунтинском районе Дагестана погибла одна женщина, еще 31 человек пострадал, сообщает пресс-служба МВД республики.

Трагедия произошла в селе Хашархота во время свадьбы. Обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на 2 этаж, остальные в это время находились под лестницей.

Отмечается, что за помощью обратились 32 человека, из них 18 были госпитализированы. Впоследствии от полученных травм умерла 59-летняя местная жительница.

Стоит добавить, что по данному факту был собран материал для принятия процессуального решения.

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