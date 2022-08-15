Свадьба в Дагестане закончилась обрушением бетонной площадки, есть жертвы

15 авг. 15:52

В результате обрушения бетонной площадки и лестничной конструкции в Цунтинском районе Дагестана погибла одна женщина, еще 31 человек пострадал, сообщает пресс-служба МВД республики.

Трагедия произошла в селе Хашархота во время свадьбы. Обрушение произошло из-за перевеса в момент, когда часть гостей поднималась на 2 этаж, остальные в это время находились под лестницей.

Отмечается, что за помощью обратились 32 человека, из них 18 были госпитализированы. Впоследствии от полученных травм умерла 59-летняя местная жительница.

Стоит добавить, что по данному факту был собран материал для принятия процессуального решения.