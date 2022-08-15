Казахстан опроверг начало поставок нефти в обход России

15 авг. 15:42

Информацию о продаже Казахстаном своей нефти в обход России опровергли в Минэнерго республики.

Ранее издание Reuters сообщило о том, что Казахстан с осени будет продавать часть своей нефти нефти в обход России через азербайджанский трубопровод Баку - Тбилиси - Джейхан.

В тот же день "Интерфакс-Азербайджан" опубликовал официальный комментарий главы ведомства Болата Акчулакова, в котором было сказано, что власти пока не планируют подписывать соглашение о транспортировке нефти по маршруту Баку - Тбилиси – Джейхан, отметив, что такой вопрос может обсуждаться на уровне национальных компаний.