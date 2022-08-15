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Чем Афганистан будет расплачиваться за российскую нефть?

Камран Гасанов, специально для "Вестника Кавказа"
Чем Афганистан будет расплачиваться за российскую нефть?

Афганистан хочет купить у России нефть, но чем будут расплачиваться талибы и что Москве дает торговля с Кабулом?

Ровно год назад, 15 августа 2021 года, запрещенное в России движение "Талибан" захватило власть над всем Афганистаном. Это стало возможным благодаря решению Байдена вывести американские войска с афганской земли и завершить двадцатилетнюю операцию. Оставленное ими марионеточное правительство оказалось слишком слабым и коррумпированным, чтобы отразить атаки мотивированных бойцов "Талибана". В результате талибы взяли под контроль все провинции страны, без боя вошли в Кабул, но Афганистан оказался еще более отрезанным от мирового сообщества, чем прежде.

На сегодняшний день ни одно государство не признает правительство талибов. Хотя неформально с Афганистаном поддерживают связи ряд стран, в том числе Турция, Эмираты, Пакистан и Россия, все же полноценные торговые и дипломатические связи так и не налажены. Главное препятствие, почему мир не признает талибов, состоит в том, что они не хотят давать права женщинам и не готовы делиться властью с другими политическими, религиозными и национальными меньшинствами, как шииты, хазарейцы, узбеки и таджики. Тем не менее, в частном порядке связи работают, делегации "Талибана" совершают поездки в Турцию, Норвегию и Россию.

Сейчас главная проблема для талибов – экономика. Афганистану катастрофически не хватает еды и топлива. Турция, Индия и ООН оказывают продовольственную помощь Афганистану, но с топливом  ситуация сложнее. Соседний богатый нефтью Иран недолюбливает новый режим в Кабуле из-за притеснения шиитов, а из ОАЭ возить нефть долго и нет логистики. Китай и Индия – сами большие потребители нефти. Из соседей помочь может Туркменистан. Ашхабад недавно подписал с Кабулом договор об импорте нескольких тысяч тонн сжиженного нефтяного газа. Но постоянно растущему 40-милионному Афганистану нужны дополнительные источники. Именно поэтому талибы обратились к России.

Министр промышленности в правительстве талибов Нуриддин Азизи в интервью РИА Новости сказал, что  Афганистан предложил России продать афганским потребителям 1 млн баррелей нефти. Если Россия может отправить больше, то еще лучше. Для понимания: 1 млн баррелей нефти для России – это небольшой объем, примерно 1/7 ежедневного российского экспорта. Для Афганистана это тоже скорее пробные поставки, ведь по данным Global Economy каждый день страна потребляет около 130 тыс баррелей, а значит, 1 млн баррелей хватит стране на одну неделю. С точки зрения обеих стран есть смысл начать с небольших объемов, а потом увеличить поставки.

Для России это важно, потому что Европу ввела нефтяное эмбарго и нужно девать куда-то излишки. Понятно, что Афганистан не заместит ЕС, но если собрать всех других новых клиентов России, то среднеазиатское направление имеет перспективы. Для самого Афганистана поставки из России помогут обеспечить энергетическую безопасность и начать постепенно развивать зависимые от нефти отрасли.

Для ведения бизнеса с Афганистаном нет никаких препятствий. Ведь талибов и так не признает ни одна страна, а Запад уже ввел всевозможные санкции против России, поэтому новых юридических проблем быть не должно. Сложности могут быть только в оплате, так как у Афганистана тяжело с деньгами, получить от Кабула доллары или евро за российскую нефть будет сложно. Министр промышленности предлагает бартер, если "у России будет потребность в афганской продукции". С производством у Афганистана не все так хорошо. Страна полуразрушена, поэтому импортирует в разы больше, чем производит и продает. Основные статьи экспорта – запрещенный и не входящий в официальную статистику, но все так же преобладающий в продажах за рубеж героин, затем природный газ, сухофрукты, ковры, фрукты, шерсть и хлопок.

Газа России не нужно, у нее своего много, а шерсть и хлопок для отечественного текстиля не помешают. Совсем не факт, что этот импорт может покрыть полностью объемы нашего нефтеэкспорта. Выходом из ситуации могло бы стать получение Россией концессий в разработке полезных ископаемых на территории Афганистана.

Афганистан богат лазуритом, медью, газом и мрамором. Российские компании, которые имеют большой опыт добычи металлов и энергоносителей, могли бы участвовать в освоении афганских недр. Россию ждут в Афганистане, но самое главное – обеспечить безопасность отечественным компаниям и их сотрудникам. Очевидно, что вопросы схем торговли и оплаты за экспорт с Афганистаном требуют тщательной проработки. Однако, несмотря на трудности, выход есть. Инвестиции в Афганистан могут дать дополнительный прибыль российским компаниям, что крайне необходимо в условиях все более жестких западных санкций.

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