Кто сжигает леса в Лачинском коридоре?

В эти дни стало нарастать число видео о пожарах в Лачинском коридоре – части зоны временного размещения российских миротворцев в Азербайджане, по которой карабахские армяне добираются до границы Армении. Пожары связаны не с жаркой погодой, установившейся на Южном Кавказе, а с намеренными поджогами. Как и в ноябре 2020 года, огонь разжигают эмигрирующие в Армению жители азербайджанских земель.



Тогда, с 10 ноября по 1 декабря 2020 года, горели Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана, откуда по ноябрьскому Трехстороннему заявлению Москвы, Баку и Еревана, положившему конец Карабахской войне, выводились остатки армянских оккупационных сил. И сами оккупанты, и бежавшие вслед за ними жители этих районов сжигали дома, разводили огонь в лесах, рубили деревья, ломали любые работающие объекты инфраструктуры. Последними уходили саперы, минировавшие все на своем пути. Целью было оставить освобожденную азербайджанскую землю в как можно более опустошенном состоянии.



Теперь история повторяется. В соответствии с пунктом 6 Трехстороннего заявления азербайджанские дорожные службы построили альтернативный маршрут Лачинского коридора, куда 25 августа перейдут российские миротворцы, а Баку в тот же день получит полный доступ к своим населенным пунктам – городу Лачин и селам Забух и Сус. Азербайджан неоднократно подчеркивал, что коренное армянское население имеет право остаться у себя дома и получить азербайджанские паспорта, а вместе с ними равные права и свободы граждан республики. Однако Ереван потребовал от жителей Лачина, Забуха и Суса уехать оттуда до 25 августа.



Часть армян все же останется – известно как минимум о 7 семьях в Забухе – но большинство все-таки уезжает под давлением националистической пропаганды либо отсутствия законных оснований жить в Азербайджане. И среди мигрантов вновь оказались пироманы, предпочитающие сжигать все на своем пути в Армению. Накануне появился ролик о том, как мужчина зажигает дом, а сегодня – видео пожара на горном склоне у дороги Лачинского коридора, в месте, где вряд ли кто-то мог отдыхать и неосторожно обращаться с огнем. Дома и леса горят по злому умыслу.



Но у кого может подняться рука на то, чтобы сжечь свой дом и родные леса? Очевидный ответ – у тех, для кого и этот дом, и эти леса чужие. Действительно, после введения режима прекращения огня в Карабахе в 1994 году Армения проводила активную политику незаконного заселения захваченных земель Азербайджана ближневосточными армянами. Ереван использовал каждый конфликт на Ближнем Востоке, будь то столкновения Ливана с Израилем или война в Сирии, как повод перевезти в Карабах и Восточный Зангезур побольше армянских беженцев.



Расчет был двойной: с одной стороны Армения изображает оккупированные территории населенными, отвлекая внимание от их безлюдности; с другой стороны, армяне Ближнего Востока – чужаки, у которых нет никаких связей с азербайджанцами, а значит, их будет проще убеждать в необходимости сохранения статус-кво в зоне конфликта. Сам факт незаконного заселения скрывался, поскольку он и противоречит международного права, и лишает Ереван всех его аргументов в многолетнем дипломатическом споре о будущем Карабаха: зачем Армения продолжает удерживать силой азербайджанскую территорию, если местное армянское население оттуда эмигрировало, а живут там случайные люди, для которых это чужая земля?



Именно незаконные мигранты по большей части участвовали в сожжении домов и лесов в Агдамском, Кельбаджарском и Лачинском районах. Во-первых, у них не было шансов вернуться в Азербайджан, потому что они нарушили азербайджанскую границу в годы Карабахской войны. Во-вторых, их ничего не держало и ничего не было жалко на этой земле, где они жили лишь временно. В-третьих, на них антиазербайджанская пропаганда Еревана действовала сильнее всего. У местного населения хотя бы есть понимание, что право проживать в Азербайджане у них есть, что они, даже эмигрируя в Армению, могут вернуться в свои дома – поэтому зачем лишать себя имущества? Огонь за собой оставили те, кто был уверен: сюда они уже не возвратятся никогда.



То же самое мы видим и сейчас, ведь в Лачине, Забухе и Сусе есть свои незаконные переселенцы. До изменения маршрута Лачинского коридора осталось ровно 10 дней, и стоит ожидать, что все 10 дней дома в населенных пунктах и леса вдоль дороги будут гореть. В Восточном Зангезуре сейчас установилась жаркая солнечная погода, а значит, зажигать деревья нелегалы будут в условиях высокой пожароопасности, что существенно отличает сегодняшний день от ноябрьских поджогов двухлетней давности. Хотя речь идет всего об одном городе и двух селах, ближневосточные мигранты могут причинить экологии Азербайджана значительный вред.



Стоит добавить, что прогноз погоды обещает северо-восточный и восточный ветер, а значит, может повториться исход тех попыток вредительства, когда поджог травы на азербайджанской стороне границы перекидывался на армянскую сторону. Если покидающие Лачинский коридор пироманы будут слишком усердствовать, из-за них способны загореться и леса Армении.