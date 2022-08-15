Гарибашвили анонсировал снижение цен на топливо в Грузии

15 авг. 14:59

В Грузии к концу августа цены на топливо могут упасть еще на 20-30 тетри. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая на заседании правительства.

"Мы активно следим за ценами на топливо в Грузии, находимся в тесном контакте с руководством Агентства по конкуренции. У меня был разговор с ними сегодня утром. Несмотря на то, что лари укрепился, а цены на топливо на рынке снизились, у нас есть ощущение, что это не отразилось должным образом и не было пропорционально снижено", – сказал он, добавив, что необходимо активизировать работу с импортерами топлива.

Гарибашвили отметил, что он лично курирует вопрос с ценами на топливо. "Импортеры обещали нам, что к концу августа они снизят цены на 20-30 тетри, но нужна большая прозрачность. Мы должны предоставить гражданам как можно более подробную информацию – с какой ставкой они работают, какая у них прибыль и т. д.", – цитирует премьера "Sputnik Грузия".

Цены на топливо в Грузии начали расти осенью 2021 года, а в феврале-марте этого года произошел резкий скачок. В частности, стоимость литра бензина АИ-92 за месяц подорожала почти на 12% и составила около 3,8 лари ($1,4), а стоимость литра бензина АИ-95 обновила исторический максимум – 4 лари (около $1,5).