В Казахстане "отменили" классы с русским языком

15 авг. 14:53

В Казахстане была распространена фейковая рассылка, в которой говорилось о скорой отмене преподавания на русском языке в школах, сообщает пресс-служба Минпросвещения республики.

Отмечается, что материал "У русских школ в Казахстане нет будущего?" был показан в эфире "Информбюро" 31 канала еще два года назад. За основу была взята публикация в СМИ со словами директора гимназии №90 в Нур-Султане Аятжана Ахметжанулы. В сюжете говорилось о тенденциях в сфере среднего образования. Речь также шла о снижении числа учеников в русскоязычных школах.

Сотрудники "31 канала" пояснили, что директор гимназии высказался о том, что в будущем оставшиеся ученики могут стать неконкурентоспособными. Он призвал родителей отдавать своих детей в казахские школы с целью активного изучения государственного языка.

"В сюжете также было представлено мнение вице-президента Казахской лиги экспертов образования Натальи Дрейт, которая отмечала, что и русские, и казахские школы переполнены, проблема заключается в нехватке учителей, и эту ситуацию должен изменить закон о статусе педагогов. Этот материал сейчас активно публикуется в пабликах, но его преподносят под другим ключом намеренно искажая суть материала", - добавили представители.

На информацию возможной отмены классов с обучением на русском языке отреагировали в Минпросвещения Казахстана, заявив, что данная новость не соответствует действительности.

"Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", - цитирует пресс-служба первого вице-министра просвещения Шолпан Каринову.