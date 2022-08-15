В Иордании начинаются Дни российского кино

15 авг. 14:51

В понедельник, 15 августа, в Иордании стартуют Дни российского кино (Russian Film Days). Об этом сообщили в пресс-службе "Роскино".

Показы фильмов будут проходить в открытом кинотеатре Королевской кинокомиссии Иордании в Аммане. Местные зрители смогут посмотреть с арабскими и английскими субтитрами приключенческий фильм "Пальма", трагикомедию "Первый снег" и историческую драму "Француз".

Организаторы Дней российского кино - "Роскино" и Королевская кинокомиссия Иордания. Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры РФ и в коллаборации с Russian Film Festival.