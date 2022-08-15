Тренер "Сочи" прокомментировал поражение от "Спартака"

15 авг. 14:39

Старший тренер футбольного клуба "Сочи" Вадим Гаранин, комментируя поражение от "Спартака" в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил, что счет матча удручает и его, и команду.

"Честно скажу, мне сейчас очень сложно. Это футбол, такое случается иногда. Результат получился просто страшным для меня, для всего тренерского штаба, для игроков, для руководства", - сказал он в интервью "Спорт-Экспресс".

Напомним, что накануне московский "Спартак" на своем поле разгромил "Сочи" со счетом 3:0.