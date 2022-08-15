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Москве из-за жары начали раздавать воду

Москве из-за жары начали раздавать воду

Бесплатные бутылки с водой раздают на восьми станциях московского метро и автостанции "Орехово" из-за жары, информирует пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Снова жара - раздаем бутылки с водой на станциях метро: Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк и Пионерская. И на автостанции "Орехово", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Также стало известно, что специалисты следят за температурой на станциях и при необходимости список будет скорректирован.

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