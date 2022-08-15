Wildberries сменил название на "Ягодки"

15 авг. 13:48

Сайт международного маркетплейса Wildberries сменил название и теперь называется "Ягодки". Новое наименование размещено на сайте торговой площадки.

В пресс-службе компании пока не комментируют переименование сайта.

Ранее основательница WIldberries Татьяна Бакальчук в ответ на предложение вице-премьера - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о русификации иностранных названий заявила, что рассмотрит данный вопрос "Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем", - сказала она на форуме "Неделя российского ретейла". Бакальчук также не уточнила, как будет называться сайт.

Напомним, Wildberries является крупнейшим онлайн-ретейлером России, работающий на рынке с 2004 года. Компания также работает в других странах, среди которых Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.