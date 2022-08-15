Tesla выпустила более 3 млн автомобилей

Американская компания Tesla произвела более 3 млн машин. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава компании Илон Маск
"Поздравляю шанхайский мегазавод с выпуском миллионной машины! Сейчас всего сделано более 3 млн машин Tesla", - сказал он.
Маск обратил внимание то, что предприятие по сборке автомобилей в Шанхае выпустило миллионный автомобиль на фоне действующих коронавирусных ограничений в Китае.
Напомним, компания Tesla была основана Илоном Маском в 2003 году. Она специализируется на производстве электромобилей, солнечных батарей и других энергонакопительных систем.