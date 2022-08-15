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Турция выразила соболезнования Армении

Андрей Петров, Мурад Устаров, специально для "Вестника Кавказа"
Турция выразила соболезнования Армении

Спецпредставитель Турции Сердар Кылыч выразил соболезнования в связи со взрывом в одном из торговых центров в Ереване.

"Я глубоко потрясен известием о мощном взрыве в торговом центре в Ереване. Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этой трагедии", - написал он в Twitter.

Напомним, в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" погибли шесть человек, еще 61 получил ранения. Как отметили в администрации города, причиной стал взрыв пиротехники на складе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил, Турция стремится таким образом продемонстрировать готовность к нормализации отношений. "Запущен процесс нормализации, стороны встречаются. Естественно, как представитель Турции Сердар Кылыч должен выразить соболезнования гражданам Армении, которые погибли в результате взрыва. Я думаю, что это нормальный дипломатический шаг. Рука, протянутая с миром", - сказал он. 
  
В Турции ждут, что Ереван воспримет такие дипломатические жесты адекватно. "Мы надеемся, что армянская сторона поймет послание этих слов Кылыча. Анкара видит перспективу такой, что в процессе переговоров и встреч спецпредставителей турецко-армянские отношения в конце концов нормализуются. Все к этому идет", - сообщил Тогрул Исмаил, добавив, что со стороны армянского руководства пока мало признаков стремления к нормализации отношений. 
  
"Турецкая сторона постоянно работает над тем, чтобы добиться определенных подвижек дипломатическим путем. Но говорить о том, что процесс идет в нормальном режиме, рано. Напомню, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу недавно предостерегал армянскую сторону от провокационных действий против азербайджанской армии. Весь процесс нормализации турецко-армянских отношений идет наравне с армяно-азербайджанским процессом, и Турция учитывает интересы Азербайджана, своего союзника", - заключил профессор Анкарского университета.

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