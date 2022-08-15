В Кисловодске названы победители соревнований по трейлраннингу

15 авг. 13:26

В Кисловодске определилось победители соревнования по трейлраннингу (горному бегу), собравшие спортсменов из 12 регионов страны. Ими стали Василий Николаев из Санкт-Петербурга и Ирина Нижельская из Ставрополя.

Участникам должны были две дистанции на выбор – семь километров с подъемом на 165 метров и 14 километров с набором высоты 330 метров. Маршрут бегунов пролегал по живописный лесному массиву в восточной части курорта.

В семикилометровом забеге первыми пришли Сергей Назаров из Кисловодска и Анна Лучкина из Московской области, передает ТАСС.