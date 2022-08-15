Спрос россиян на Казахстан вырос почти на 100%

15 авг. 13:23

Спрос граждан РФ на путевки в Казахстан в 2022 году возрос на 95% по сравнению с прошлым годом, сообщает сервис поиска авиабилетов Aviasales.kz.

Там же отметили, что помимо россиян в Казахстан активно едут граждане Турции, Германии, Беларуси, Узбекистана и Чехии.

"По данным аналитиков Aviasales.kz, по сравнению с летом прошлого года спрос на билеты в Казахстан среди россиян вырос на 95%, среди немцев - на 85%, среди турков - на 43%. В Белоруссии и Чехии спрос повысился на 60% и 16% соответственно. А в соседнем Узбекистане спрос на билеты в Казахстан снизился на 25%", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что стоимость авиабилетов также претерпела изменения. Так, в этом году билет в Казахстане составил 160 457 тенге, в то время как в прошлом году цена была на 32% ниже. Но это коснулось не только россиян: билеты для немцев подорожали на 61% (258 756 тенге), для жителей Турции - на 8% (122 391 тенге). При этом билеты из Узбекистана подешевели на 38% - 66 495 тенге.