Жителей юга России предупредили об опасном ярком солнце

15 авг. 13:17

В Южном федеральном округе России в ближайшие несколько дней ожидается сильная жара. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В связи с этим метеорологи предупреждают местных жителей и туристов о ярком солнце и опасности солнечных ожогов.

"На 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетовый индекс составит 6-8 единиц. С последующим ослаблением с 16-го числа", - рассказали в Гидрометцентре.

Синоптики объяснили, что высокий уровень ультрафиолетового индекса связан с дефицитом озона, отсутствием облачности, а также с высотой солнца над уровнем горизонта.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что 15-17 августа в Южном федеральном округе воздух прогреется до плюс 42 градусов.