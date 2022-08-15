Жителей юга России предупредили об опасном ярком солнце

В Южном федеральном округе России в ближайшие несколько дней ожидается сильная жара. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
В связи с этим метеорологи предупреждают местных жителей и туристов о ярком солнце и опасности солнечных ожогов.
"На 15 августа в Южном федеральном округе значение ультрафиолетовый индекс составит 6-8 единиц. С последующим ослаблением с 16-го числа", - рассказали в Гидрометцентре.
Синоптики объяснили, что высокий уровень ультрафиолетового индекса связан с дефицитом озона, отсутствием облачности, а также с высотой солнца над уровнем горизонта.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что 15-17 августа в Южном федеральном округе воздух прогреется до плюс 42 градусов.