Ильхам Алиев обсудил вопросы сотрудничества с вице-президентом Киргизии

15 авг. 12:58

В понедельник, 15 августа, в Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и заместителя председателя Кабинета министров Киргизии Бакита Торобаева.

Глава азербайджанского государства коснулся предстоящего заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Киргизией, которое состоится в Баку. Он выразил надежду на то, что данный формат послужит укреплению взаимодействия сторон в экономической и других сферах, передает АзерТАдж.

Говоря о перспективах развития двусторонних отношений, Ильхам Алиев обратил внимание на вклад взаимных визитов на высшем уровне в расширение связей между Баку и Бишкеком.

В этой связи Алиев отметил, что в рамках визита президента Киргизии в Азербайджан в этом году стороны провели эффективные переговоры, между лидерами двух стран установился очень хороший личный контакт. По его словам, в рамках визита обсуждалось укрепление двусторонних отношений, сотрудничество в международных организациях, инвестиции Азербайджана в киргизскую экономику и другие направления кооперации.

Глава государства указал на создание в Азербайджане многоотраслевой транспортной инфраструктуры, подчеркнув при этом значимость планов по созданию новых железнодорожных сетей в Центрально-Азиатском регионе, имеющих выход к бассейну Каспийского моря.

В свою очередь, Торобаев указал на то, что что основа азербайджано-киргизских отношений были заложена исторической личностью всемирного масштаба, общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, и сегодня благодаря усилиям президента Ильхама Алиева вышли на уровень стратегического партнерства.

В ходе беседы отмечена важность сотрудничества в гуманитарной и образовательной сферах. Обсуждались также перспективы сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики и сельского хозяйства.