Израильские военные уничтожили тоннель ХАМАС

15 авг. 13:07

Израильские военные обнаружили и уничтожили тоннель, который прорыли террористы ХАМАС в районе границы в северной части сектора Газа.

"Тоннель "разрабатывался в течение долгого времени", его основная часть имела два маршрута, которые пересекали границу. В минувшие выходные израильские военные провели операцию по уничтожению объекта", - пишет The Jerusalem Post.

Часть тоннеля была атакована во время операции "Страж стен" вечной прошлого года, а новые части туннеля, в том числе отремонтированные его части, были засыпаны материалом, который сделал бы его непригодным для дальнейшего использования.