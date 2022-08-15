Россия выразила соболезнования Армении

15 авг. 12:53

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования армянскому премьеру Николу Пашиняну в связи с гибелью людей при взрыве в торговом центре Еревана, сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый Никол Воваевич, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - сказано в тексте.

Напомним, в результате взрыва в ереванском ТЦ "Сурмалу" погибли шесть человек, еще 61 получил ранения. Как отметили в администрации города, причиной стал взрыв пиротехники на складе.