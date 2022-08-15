В Дагестане бороться с саранчой начали с помощью авиации

15 авг. 12:22

В Дагестане начали обрабатывать сельскохозяйственные земли специальными средствами, защищающими урожай от саранчи. Часть земель обрабатывают с помощью самолетов. "По состоянию на начало августа в Дагестане против саранчовых вредителей уже обработано 4,5 тыс га", - информирует пресс-служба Россельхозцентра Дагестана.

"Из них при помощи авиации обработано 300 гектаров. Всего мароккская и азиатская саранча в Дагестане заселила около 10 тысяч гектаров территорий. На 2022 год, согласно прогнозам Россельхозцентра, заселение саранчой может достичь 53 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основные работы по борьбе с саранчой ведутся в северной части республики — Ногайском, Тарумовском, Кизлярском районах, а также Кочубейской зоне отгонного животноводства. В ведомстве подчеркнули, что благодаря принимаемым мерам ежегодно площадь саранчовых снижается.